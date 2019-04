Adebayor shock: "Avevo preparato tutto l'occorrente per suicidarmi"

Intervista schock di Emmanuel Adebayor al Daily Mail. Il togolese racconta di quando ha tentato il suicidio: "Sotto il mio appartamento c'era una farmacia. Ho comprato pacchetti e pacchetti di pastiglie. Non me le volevano vendere, ma dissi che erano per una organizzazione benefica in Togo. Preparai tutto, mi bevvi l'acqua... era tutto pronto. Chiamai il mio migliore amico a mezzanotte, mi disse di non fare cose affrettate, che avevo delle cose per le quali vivere: 'Hai il potenziale per cambiare l'Africa'. Pensai.. 'Sei un venditore di sogni e ora non sto comprando nessun sogno'. Questo mi ha fatto abbandonare l'idea di andarmene. Pensai che Dio avesse qualcosa in serbo". Adebayor ha parlato del suicidio come pensiero ricorrente per anni.