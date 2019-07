Ajax, David Neres può rinnovare e adeguare il contratto. A una condizione

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Telegraaf, l'Ajax potrebbe trattenere David Neres. Sul brasiliano c'è l'offerta dell'Atlético Madrid ma i lancieri sono pronti ad adeguare il contratto del giocatore in scadenza nel 2022 ed estenderlo per una ulteriore stagione. In cambio Neres avrebbe la rassicurazione di essere ceduto in caso di offerta da una big europea la prossima estate. Un discorso già fatto ad André Onana e Nicolas Tagliafico. L'Ajax in questa finestra di mercato ha già ceduto due gioielli (De Jong e De Ligt) e non vuole smantellare la squadra.