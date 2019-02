© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Juventus, ora vicepresidente dell'Ajax, Edwin van der Sar, ha parlato ai microfoni de El Pais prima della sfida di stasera contro il Real Madrid. "Il migliore club in Europa, in questa decade, è il Real Madrid. È una macchina da vittorie, Ronaldo lo ha rappresentato perfettamente. Però il Barcellona ha più incanto, Messi è più amato. L'Ajax ha qualcosa di questo. De Jong e De Ligt? Ho detto loro, fate un buon anno con noi, vincete un trofeo e andatevene come leggende dell'Ajax. De Jong è un talento tremendo, il calcio sembra facile quando tocca il pallone e ha solo 21 anni".