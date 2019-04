© foto di Imago/Image Sport

David Neres pronto a lasciare l'Ajax? Il brasiliano non ha escluso l'ipotesi a Voetbal Primeur. "Devo capire cosa sia meglio adesso per me, per la mia carriera, per la mia famiglia. Vedrò cosa porterà il futuro: ho un contratto qui dove sono contento ma valutero".