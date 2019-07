Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, ha parlato di Hakim Ziyech: "Sono un po' sorpreso dal fatto che le cose siano ancora così tranquille attorno ad Hakim. Ogni anno migliora e i suoi numeri sono eccezionali. Penso che sia migliore di Mesut Özil". Al contrario è pervenuta un'offerta per David Neres: "È arrivata un'offerta concreta. Ne parleremo, l'intenzione è che la decisione finale spetti a noi. David poteva partire per la Cina lo scorso inverno, ma non l'abbiamo lasciato andare. Guardate come ha funzionato per l'Ajax, ma anche per lui. All'inizio era una riserva, ora è un nazionale brasiliano. Penso che Erik ten Hag abbia fatto un lavoro fantastico. La crescita di Neres è merito dell'Ajax, della squadra e del mister".