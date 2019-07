Marc Overmars, durante la sua intervista ai microfoni di Algemeen Dagblad, ha parlato anche del futuro di David Neres: "La prossima settimana sarà decisiva. Per lui c'è un'offerta dell'Atletico Madrid. A gennaio è stato vicino al trasferimento in Cina, ma non lo abbiamo lasciato partire. Una mossa che ha funzionato per entrambi, è stato convocato in Brasile. La sua crescita è anche merito dell'Ajax".