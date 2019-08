Ajax-PAOK, polemiche sull’arbitraggio: “UEFA mafia”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Grecia non hanno digerito l’eliminazione del PAOK dai preliminari di Champions League. I media greci non hanno perdonato i tre rigori assegnati all’Ajax: “Uefa Mafia”, si legge sulla prima pagina di Metro Sport. Critiche anche nei confronti di Craig Pawson, definito Poison (il veleno, ndr). Una direzione di gara che non ha soddisfatto la stampa greca, critica per quanto accaduto alla Johan Cruijff ArenA.