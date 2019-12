Ajax, Ten Hag: "Dimentichiamo il 3-0 di Valencia, voglio vincere ancora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha presentato così in conferenza stampa la gara di Champions in programma domani col Valencia: "Infortunati? Promes è un giocatore di qualità, è importante per il nostro gioco offensivo. Domani sarà out, ma fortunatamente abbiamo i calciatori per sostituirlo. Onana invece ha subito in queste ore una risonanza magnetica che ha escluso complicazioni, può giocare".

Per passare vi basta un punto.

"Giochiamo sempre per vincere, anche domani. Valencia e Ajax sono due ottime squadre, fra poche ore sapremo qual è la più forte".

Il 3-0 dell'andata?

"Fu una serata fantastica. Domani però sarà tutto diverso, il Valencia ha un'ottima squadra e servirà dare il 100%. Dimentichiamoci subito la vittoria di Valencia".

Classifica del Gruppo H di Champions:

Ajax 10

Valencia 8

Chelsea 8

Lille 1