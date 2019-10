© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Chelsea in Champions League: "La scorsa stagione è il passato. Dobbiamo dimenticarla e pensare al futuro e a ciò che stiamo facendo adesso. Questa è una squadra diversa, anche come tattica oltre che come interpreti visto che abbiamo perso qualche giocatore. Ogni calciatore ha la sua identità, stiamo giocando in modo diverso ma penso che siamo ancora una squadra forte e possiamo ancora avere molto successo. Non siamo favoriti contro il Chelsea. Loro ci somigliano perché hanno la stessa filosofia di gioco, vogliono tenere la palla e pressare alto in fase di non possesso. Il campo dopo l'Amsterdam Music Festival? Reggerà, ne sono sicuro. Tutti hanno lavorato affinché la partita si potesse svolgere senza problemi".