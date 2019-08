Ajax, Ten Hag: "Siamo ambiziosi e vogliamo arrivare alla fase a gironi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'APOEL. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della società olandese: "Siamo ambiziosi e vogliamo arrivare alla fase a gironi. Sappiamo che non sarà facile arrivarsi. Ci siamo riusciti lo scorso anno e ora vogliamo tornarci di nuovo. Lo 0-0 è pericoloso, ma allo stesso tempo un buon risultato visto che è arrivato in una partita fuori casa. Sappiamo che dobbiamo dare tutto e avere fiducia in un risultato positivo".