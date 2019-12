Ajax, Van de Beek: "Vogliamo imporre il nostro gioco su ogni campo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Valencia, Donny van de Beek ha voluto mantenere alta la concentrazione del suo Ajax: "Vogliamo sempre imporre il nostro gioco e puntare a vincere, non importa dove giochiamo o chi affrontiamo. Col Valencia non faremo quindi diversamente dal solito, l'obiettivo è chiudere il nostro gruppo Champions con altri tre punti senza fare tanti calcoli".

Classifica del Gruppo H di Champions:

Ajax 10

Valencia 8

Chelsea 8

Lille 1