© foto di Federico De Luca

Bufera su Aleix Vidal, ex Barcellona, attualmente all'Alaves, che dopo il temporaneo pareggio di Lucas Perez contro il Real Madrid (partita finita poi 2-1 per i Blancos) ha esultato con un gestaccio (quello dell'ombrello). L'esterno stesso nel post-partita ha chiesto scusa: "Non mi rivolgevo ai tifosi. Oggi ci hanno appoggiati molto. L'ho fatto incoscientemente per l'emozione del gol. Non c'era nessuna cattiva intenzione. Ramos? Che si lamenti pure".