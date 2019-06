Alaves, Guidetti spara a zero su Abelardo: "Per fortuna se n'è andato"

© foto di J.M.Colomo

Dopo una stagione difficile con la maglia dell'Alaves, John Guidetti rompe il silenzio e dal ritiro della Nazionale svedese spara a zero contro l'ormai ex tecnico, Abelardo Fernandez: "È meraviglioso che sia finita, tra di noi non c'era comunicazione. Sono successe cose strane, è stato molto frustrante. Non ho praticamente mai giocato, anche se quando mi hanno dato occasione ho fatto bene".