© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Capezzi, nuovo centrocampista dell'Albacete, ha parlato in conferenza per presentarsi dopo l'addio alla Sampdoria: "Sono un centrocampista che gioca davanti alla difesa, mi piace sia attaccare che difendere. Sono pronto per mettermi a disposizione dell'allenatore che mi metterà in campo dove mi riterrà più utile. Sto bene fisicamente perché ho fatto tutta la preparazione con la Samp. Mi manca il campo e sono carico per tornare subito a giocare. Ho conosciuto i miei compagni e ho visto che stanno tutti bene. Dobbiamo fare un passo dopo l'altro, la squadra deve migliorare costantemente. Ho scelto di venire qui perché credo che il mio modo di giocare sia perfetto per il calcio spagnolo. Sono impaziente di iniziare questa stagione".