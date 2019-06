Albania, il ct Reja: "Basta con la difesa, voglio una squadra d'attacco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edy Reja, ct dell'Albania, parla alla vigilia della gara contro l'Islanda in conferenza stampa. "I ragazzi hanno capito e assimilato la mia filosofia. Non so quanto siamo pronti per le gare ufficiali ma credo di sì: in allenamento me lo hanno dimostrato. Voglio una squadra organizzata, capace di agire unita in fase offensiva. Non possiamo stare sempre chiusi in difesa, voglio partecipazione da parte di tutti nella fase d'attacco. Dobbiamo segnare e segnare. Non mi accontento dei pareggi, dobbiamo pensare a giocare, non a difenderci, a chiuderci e a prendere un punto".