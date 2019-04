© foto di Federico Gaetano

Lunga conferenza stampa per Edoardo Reja, nuovo ct dell'Albania, in sede di presentazione. "Ho un contratto fino a novembre, poi vedremo: firmo sempre un accordo di un anno, sono i risultati poi a decidere. In Italia ho lavorato a lungo, volevo una Nazionale e sono felice di allenare l'Albania. Voglio salutare Panucci per il lavoro che ha svolto. Io adesso voglio portare le mie logiche: mi piacciono le squadre aggressive ma non sempre, dipende dalle situazioni, dal gruppo. Riesco a capire i giocatori, entrare nella loro testa, entrare in sintonia coi ragazzi. Abbiamo un obiettivo chiaro, andare all'Europeo e fare una bella figura".