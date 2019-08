Arsenal, Emery conferma: nei prossimi giorni arriveranno altre cessioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’Arsenal si è mosso nel modo giusto sul mercato in entrata, i gunners hanno acquistato moltissimi elementi che andranno a rinforzare la rosa di Unai Emery. Ma i londinesi dovranno lavorare anche in uscita: a confermarlo è lo stesso manager dei biancorossi, come riportato da Football.London si cercherà di operare anche in uscita.