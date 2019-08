Arsenal, Emery: "Kolasinac e Ozil? Devono essere al 100%"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, manager dell'Arsenal, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare al meglio la questione Ozil e Kolasinac e per introdurre la sfida di domani contro il Burnley: "Sono tornati ad allenarsi martedì, aspetteremo l’ultima sessione di allenamento prima di convocarli. Sono positivo, la mia attenzione è rivolta ai miei giocatori e alla loro condizione, devono essere al 100%. Voglio aiutarli ad allenarsi nuovamente e a pensare al calcio. Il club sta lavorando e li sta aiutando. Li stanno aiutando nell'allenamento, nella preparazione e nell'essere costantemente in squadra per allenarsi al meglio".