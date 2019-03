© foto di Federico De Luca

Unai Emery, tecnico dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes: "Per ribaltare il 3-1 ci vorrà concentrazione, dovremo creare una situazione emozionante per i nostri tifosi per 90'. Dobbiamo avere le idee chiare e prendere le decisioni giuste. Non penso che siamo favoriti, vogliamo giocare solo nel miglior modo possibile. All'andata abbiamo perso e ora vogliamo riscattarci, ma dovremo avere rispetto nei loro confronti. Il Rennes è una buona squadra, ha qualità e freschezza, gioca in modo offensivo ed è organizzato difensivamente. Hanno tutte le carte in regola per passare il turno. Dobbiamo però provare a spingere dal 1', con l'aiuto dei nostri tifosi cercheremo la rimonta".