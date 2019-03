© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista dell'Arsenal Matteo Guendouzi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League col Rennes, ha parlato così: "Quando sono arrivato all'Arsenal l'anno scorso, siamo andati in ritiro a Singapore e sapevo che sarebbe stato importante per me mostrare subito a tutti le mie qualità. Ho fatto bene e ottenuto la fiducia del mister e dei miei compagni. Spero che continui così per un po'. Sono un giovane giocatore, quindi ho un sacco di energia. Corro per tutta la mia squadra e gioco sempre con il cuore, dando il 150% in ogni partita. Questo è il mio segreto".