Arsenal, idea per gennaio: riportare Ferreira Carrasco in Europa

© foto di Acero

Il Sun suggerisce una pista orientale per il prossimo mercato dell'Arsenal. I Gunners infatti starebbero guardando al campionato cinese, ed in particolare a quel Dalian Yifang in cui gioca Yannick Ferreira Carrasco, esterno belga ex Monaco e Atletico Madrid approdato in Cina poco più di un anno fa. Adesso il club londinese vorrebbe provare a riportarlo in Europa.