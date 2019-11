Cole Bassett, centrocampista dei Colorado Rapids, sosterrà un provino con la formazione Under-23 dell'Arsenal. Il diciottenne avrà così l'occasione di allenarsi con la sua squadra del cuore, contro cui aveva giocato in estate in amichevole (vinta 3-0 dai Gunners): "Non so chi troverò, mancheranno diversi ragazzi della prima squadra ma sono entuasiasta. Sono impaziente di imparare da ogni giocatore, mi aiuteranno tutti a migliorare. Sarà una grande esperienza".