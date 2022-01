ufficiale Rinforzo americano per il Feyenoord. Da Colorado ecco Cole Bassett

Prima esperienza in Europa per Cole Bassett. Il talentuoso centrocampista centrale lascia gli USA e i Colorado Rapids e vola in Olanda. Classe 2001, Bassett ha firmato un contratto con il Feyenoord: resterà in prestito fino al giugno 2023, il club di Rotterdam si è riservato l'opzione di acquisto.