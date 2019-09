Arsenal, l'ex Keown su Pepé: "80 milioni e giocano meglio i ragazzini"

Dopo la vittoria dell'Arsenal in Europa League, ottenuta grazie alle grandi prestazioni di molti giovani calciatori, Martin Keown, ex difensore dei Gunners, ha voluto muovere alcune critiche a proposito del costosissimo acquisto di Nicolas Pepe, operato dal club inglese: "Lo hanno pagato 80 milioni, e poi guarda in Europa quanti giovani hanno giocato meglio di lui... Saka quando ha la palla mostra calma, sicurezza. E dire che ha solo 18 anni...", le sue dichiarazioni a BT Sport.