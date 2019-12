Arsenal, Ljungberg: "I nostri giovani hanno più fiducia in loro"

© foto di Bartoli Davide

Freddie Ljungberg, allenatore ad interim dell'Arsenal, ha parlato in zona mista dopo il pari sul campo dello Standard Liegi. Queste le sue dichiarazioni, andate in onda su Sky Sport: "Per qualcuno dei giovani mi dispiace un po', perché hanno passato tanto tempo in prestito e non hanno giocato molte di queste partite. Ci sono dettagli da migliorare, ma se i giovani non giocano non imparano. Siamo riusciti a vincere il gruppo con ragazzi che secondo me hanno più fiducia in loro adesso".