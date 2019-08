Arsenal, Ozil obiettivo del DC United. L'agente vola a Washington

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il campione del mondo tedesco Mesut Ozil, 30 anni, è nel mirino della MLS, la massima serie statunitense. Secondo la stampa inglese, che rilancia una indiscrezione del Washington Post, il trequartista trentenne dell'Arsenal è l'obiettivo del Dc United che lo avrebbe individuato come sostituto ed erede di Wayne Rooney. Il suo agente, Ergut Sogut, sarebbe giunto a Washington per incontrare i dirigenti del DC United. Nel frattempo, il giocatore sarà convocato per la prossima sfida di campionato contro il Burnley.