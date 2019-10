Arsenal, per Upamecano pronti 45 mln. Il Lipsia rischia di perderlo a zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Arsenal proverà a strappare Dayot Upamecano al Lipsia nelle prossime finestre di mercato. Il difensore francese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e i Gunners potrebbero quindi avvantaggiarsi della situazione per acquistare il talentuoso giocatore a un prezzo favorevole. Il Lipsia, infatti, difficilmente vorrà rischiare di perderlo a zero: i londinesi sono pronti a offrire una cifra vicina ai 45 milioni di euro, come riporta The Sun.