Atl. Madrid, Godin: "Ci hanno colpito in contropiede, che gara strana"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta subita nel derby di Madrid, il capitano dell'Atletico Diego Godin ha detto: "È stata una partita strana, era in salita dopo il primo gol, abbiamo cercato di pareggiare e ce l'abbiamo fatta. Dopo l'espulsione è stato tutto più difficile. Polemica col VAR? Il VAR e l'arbitro sono lì per analizzare la gara. Non possiamo dire nulla. È strano perché siamo usciti dal pressing e e sembrava che stessimo dominando, ma ci hanno fatto male in contropiede. Lotta al titolo? "È chiaro che se il Barcellona vincerà domani aumenterà il suo vantaggio ma ciò che dipende da noi è lavorare, pensiamo alla prossima partita".