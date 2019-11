© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora un pareggio per l'Atletico Madrid che non riesce più a vincere in trasferta. Dopo l'1-1 arrivato col Granata, il centrocampista dei colchoneros Hector Herrera ha detto: "Nello spogliatoio c'è un sapore amaro, sappiamo che abbiamo buttato via i tre punti. Ci sono state polemiche. Di fronte a situazioni come questa, c'era un chiaro rigore che non è stato nemmeno stato rivista e ci sono dubbi sul perché non lo hanno fatto in un match così importante, perché avrebbe potuto cambiare la gara. Capisco che il lavoro dell'arbitro è difficile, siamo umani e tutti possiamo sbagliare, ma avendo il VAR non capisco perché non intervenire sapendo che si tratta di un rigore netto. Ti lascia un po' confuso perché a volte vanno a rivedere l'azione, a volte no e non è chiaro cosa accadrà".