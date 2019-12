© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'autore del primo dei due gol rifilati all'Osasuna, Alvaro Morata ha commentato così la vittoria conquistata dall'Atletico Madrid: "Un altro gol, un'altra vittoria e dobbiamo continuare su questa linea. Vincere ci è costato un po' di più, ma in difesa non abbiamo rischiato nulla. Stiamo crescendo e questa è la cosa importante. I tifosi vogliono più vittorie? È normale che le persone vogliano che vinciamo. L'Atlético deve essere tra i primi tre della classifica. Stiamo crescendo e alla fine vedremo dove saremo. Siamo in tante competizioni e ci stiamo allenando per fare un grande anno. Andremo avanti in Champions League, abbiamo la Coppa, poi la Supercoppa spagnola".