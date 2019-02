© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo due sconfitte consecutive, l'Atletico Madrid è tornato a vincere battendo di misura il Rayo Vallecano con il gol di Griezmann e le parate di Oblak. Dopo la gara Diego Simeone ha detto: "E 'sempre dura in questo stadio, siamo partiti bene e abbiamo avuto delle occasioni nei primi 15 minuti come il colpo di testa di Saúl, ma poi sono migliorati, le nostre sostituzioni ci hanno dato più forza offensiva e questo ci ha permesso di raggiungere il nostro obiettivo. è stata una partita molto dura. Oblak e Griezmann? Oblak ha giocato molto bene, come i portieri dei migliori club, Grizmann è un giocatore straordinario, si adatta sempre a ciò di cui ha bisogno la squadra, è molto importante per noi".