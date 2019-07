© foto di Insidefoto/Image Sport

I tifosi dell'Atletico Madrid non perdonano. Dopo l'annuncio ufficiale del passaggio di Griezmann al Barcellona, infatti è stata deturpata la placca presente nella Walk of Fame del Wanda Metropolitano in onore del giocatore francese, alla quale il club spagnolo ha deciso di dichiarare guerra ammettendo di voler dimostrare che Griezmann si era accordato con il Barcellona già da tempo. La placca è stata sporcata e deturpata e al posto del nome del giocatore sono stati attaccati degli adesivi. Griezmann si era guadagnato questa placca commemorativa dopo aver superato le 100 presenze con la maglia rojiblanca.