Nuovi guai per Diego Costa. L'attaccante dell'Atletico Madrid, punito con una stangata (otto giornate di squalifica) per aver insultato pesantemente l'arbitro durante la sfida contro il Barcellona, è accusato dal fisco spagnolo di frode fiscale, che ammonta per la precisione a 1.117.272 euro, un importo ridotto rispetto a quello inizialmente richiesto, che ammontava a 2.306.000 euro. L'inchiesta riguarda le entrate derivanti dal contratto di sponsorizzazione con Adidas che lo spagnolo avrebbe nascosto poco prima di firmare con il Chelsea nel 2014. Lo riporta El Mundo, che è certo dell'addio prossimo di Diego Costa alla Liga per giocare in un altro campionato.