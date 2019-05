© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha salutato così in conferenza stampa Diego Godin, pronto a trasferirsi a parametro zero all'Inter il prossimo 1° luglio dopo nove stagioni tra le fila dei colchoneros: "Oggi ringraziamo un calciatore che ha dato tutto per questa maglia. Siamo tutti orgogliosissimi di Godin, ha dato tutto ogni volta che ha vestito i nostri colori. Coraggio e cuore sono le parole che definiscono l'Atleti, nessuno meglio di te è riuscito a trasmetterlo. Sei nella storia di un grande club come l'Atletico, ti sei battuto per te e per i tuoi compagni, indossando con orgoglio la fascia da capitano. A partire dalla prossima stagione giocherai in un altro club, ma sappiamo che vada come vada tu resterai sempre un nostro grande tifoso. L'Atletico è la tua famiglia, il Wanda la tua casa, ti auguriamo buona fortuna per il tuo futuro. Se dentro al campo sei un campione, fuori sei ancora più campione. Grazie".