© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vince per 2-0 l'Atletico Madrid contro il Girona con il gol del futuro nerazzurro Diego Godin al 76' di gara e con quello al 94' di Antoine Griezmann, nella prima gara del trentesimo turno della Liga e tiene aperto un barlume di speranza per il campionato dei Colchoneros. Adesso l'Atletico resta secondo a -7 dal Barcellona che gioca a breve in casa del Villarreal, il Girona resta quattordicesimo a +6 ma con una gara in più sul terzultimo posto del Celta Vigo.