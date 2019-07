© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Accordo lampo tra Atletico Madrid e Tottenham per il trasferimento a Madrid del terzino della nazionale inglese, Kieran Trippier. Il giocatore che costerà 30 milioni ai colchoneros - scrive 'Marca' - volerà domani in Spagna per sostenere le visite mediche con la squadra di Simeone e poi firmerà il nuovo contratto.