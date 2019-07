Atletico Madrid, Morata è lo spagnolo più "costoso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La cessione di Alvaro Morata dal Chelsea all'Atletico Madrid (che sarà effettiva dal 1° luglio 2020) ha permesso all'attaccante spagnolo ex Juventus di far registrare un record molto interessante. L'attaccante 26enne è il giocatore iberico che ha generato più soldi nei suoi trasferimenti: 191 milioni in totale, quasi 100 in più rispetto a Fernando Torres. Ecco la classifica riportato da Marca:

1. Alvaro Morata: 191 milioni (20 - Real Madrid-Juventus; 30 - Juventus-Real Madrid e 66 - Real Madrid-Chelsea)

2. Fernando Torres: 94 milioni (36 - Atlético-Liverpool; 58 - Liverpool-Chelsea)

3. Diego Costa: 93 milioni (38 - Atlético-Chelsea; 55 - Chelsea-Atlético)

4. Kepa: 80 milioni (80 - Athletic-Chelsea)

5. Cesc Fabregas: 76 milioni (34 - Arsenal-Barcelona; 33 - Barcelona-Chelsea; 9 - Chelsea-Mónaco)