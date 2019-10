© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato al termine del match vinto contro il Bayern Monaco: "Cerchiamo di affrontare ogni partita come se fosse l'ultima, indipendentemente dalla competizione, non guardiamo oltre. Sapevamo che quella di oggi era una partita importante, contro una rivale che gioca molto bene, e dovevamo mantenere alta la concentrazione fino alla fine. L'ansia è normale. La squadra sta crescendo, ha fatto vedere cose buone e altre da migliorare, specialmente negli ultimi metri, nell'area rivale. Non è facile contro le squadre si difendono meglio. È in questo che dobbiamo lavorare per trovare più possibilità. Hererra ha fatto molto bene, Hermoso anche. Abbiamo avuto una difesa con quattro nuovi contro una squadra che attacca molto bene. Le vittorie ti danno fiducia, è normale. Vincere ti dà entusiasmo. Il gol di Morata ci ha rigenerato".