Diego Pablo Simeone dribbla le voci di mercato che stanno accostando Edinson Cavani all'Atlético Madrid. I colchoneros sono alla ricerca di un centravanti dopo l'infortunio che ha messo ko per tre mesi Diego Costa: "Non parlo di giocatori che non siano nostri. Situazioni come queste succedono sempre e parliamo di quelli che abbiamo".