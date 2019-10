© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Borussia Dortmund ha contattato mister José Mourinho. Secondo quanto riporta la Bild, i gialloneri in queste ore avrebbero avuto un colloquio col tecnico portoghese per sondare la sua disponibilità a trasferirsi in Bundesliga. Lo 'Special One', attratto dalla possibilità di trionfare anche in Germania, potrebbe essere così il sostituto di Lucien Favre visto il trend altalenante di risultati ottenuto finora in questa stagione.