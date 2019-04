B. Dortmund, Weigl verso l'addio in estate: c'è il Paris Saint-Germain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julian Weigl vuole lasciare il Borussia Dortmund a fine stagione. Come riporta Sport Bild, il centrocampista tedesco si sarebbe lasciato sedurre dalle avances del Paris Saint-Germain e sarebbe adesso pronto a cambiare maglia. Il classe '95 in questa stagione non è riuscito a imporsi tra i titolarissimi gialloneri, anche a causa di qualche problema fisico.