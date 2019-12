© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la grande vittoria per 2-1 conquistata contro il Bayern Monaco, il tecnico del Borussia M'Gladbach Marco Rose ha detto: "Abbiamo visto due tempi molto diversi. Nel primo tempo siamo riusciti a malapena ad arrivare in area. C'è sempre una differenza tra ciò che vorresti fare contro il Bayern e il modo in cui lo metti in campo e infatti ad inizio secondo tempo eravamo sotto. Dopo il gol però, abbiamo lavorato e abbiamo fatto un grande secondo tempo. Dopo il pareggio abbiamo continuato a giocare per la vittoria e ci ha premiato un rigore. Alla fine, è sicuramente una vittoria fortunata, ma ci aiuta molto nella crescita".