© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il siparietto tra Kepa e Maurizio Sarri, rispettivamente portiere e allenatore del Chelsea, andato in scena nell'ultima gara contro il Manchester City, fa discutere in Inghilterra. Ne ha parlato anche Michael Ballack, ex centrocampista dei Blues, ai microfoni di talkSPORT: "Non ho mai visto niente del genere. Se il tuo numero viene mostrato sulla lavagnetta è ora di lasciare il campo. Se il mister decide qualcosa, devi seguirlo. Sono stato sorpreso anche dalla reazione della squadra. Normalmente, qualcuno sarebbe andato da lui e avrebbe cercato di risolvere.

È un peccato perché avevano giocato molto bene in una finale. Meritavano di più. Non è una situazione piacevole, ma devono uscirne. Credo che la dirigenza debba dire qualcosa perché è davvero importante che i giocatori rispettino l'allenatore e rispettino i propri compagni. Una cosa del genere non dovrebbe succedere".