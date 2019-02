Barça, Abidal: "Noi favoriti per la Champions, è il nostro grande obiettivo"

Il segretario tecnico del Barcellona Eric Abidal, intervistato dai canali ufficiali del club, ha presentato così la sfida di Champions con l'Olympique Lione: "Ci aspetta un doppio confronto importante conoscendo la storia dell'Olympique. Affronteremo una squadra che ha l'obiettivo di essere un top club in Europa, con un bel mix di giovani e calciatori esperti. Il nostro obiettivo però è vincere la Champions, siamo noi i favoriti quest'anno. Intanto, andiamo a Lione per vincere l'andata e fare un altro passo verso i quarti di finale. Per trionfare bisogna infatti lavorare sodo". Abidal ha militato nel Lione tra il 2004 e il 2007.