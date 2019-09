Barça, Ansu Fati avrà il passaporto spagnolo e giocherà il Mondiale U17

Il Consiglio dei Ministri ha deciso: Ansu Fati riceverà presto il passaporto spagnolo. Il giovanissimo attaccante del Barcellona, come riporta As, sarà così libero di prendere parte con la maglia della Rojita al Mondiale Under 17, che inizierà in Perù il prossimo 26 ottobre. Fati, talento classe 2002 nato in Guinea-Bissau, ha già battuto record su record coi blaugrana in quest'avvio di stagione.