© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, intervistato da RTVE, non ha chiuso le porte all'arrivo di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid durante la prossima estate: "Non è facile convincere un giocatore a cambiare squadra. In questo momento il nome di Griezmann non è sul nostro tavolo, perché ci riuniremo con lo staff a fine aprile o inizio maggio per definire le strategie per la prossima stagione. In ogni caso, quando esiste una clausola rescissoria, la decisione finale spetta al calciatore stesso". Quella di Griezmann, nello specifico, passerà da 200 a 120 milioni di euro il prossimo 1° luglio