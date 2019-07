Il nuovo centrocampista del Barcellona Frenkie De Jong ha parlato a Mundo Deportivo della nuova esperienza in balugrana. Queste alcune delle sue parole: "Qualcuno dice che sono simile a Cruyff, ma onestamente non credo di potermi paragonare: lui è una leggenda, io ho appena iniziato. La scelta del Barcellona? Il fatto che sia venuto ad Amsterdam il presidente Bartomeu è stato importante, avevo dei dubbi. Una volta parlato con lui è stato semplice decidere. De Ligt alla Juve? Aveva tante proposte. Le ultime settimane però non abbiamo parlato molto perché lui era in vacanza".