Barça, Grau su Neymar: "Abbiamo fatto di tutto per riportarlo con noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore esecutivo del Barcellona Oscar Grau ha parlato in conferenza della trattativa per Neymar: "Abbiamo fatto di tutto per riportarlo con noi ma il PSG ha rifiutato sistematicamente ogni offerta, sia comprensiva di giocatori che solo cash. Noi vogliamo avere la migliore squadra possibile ma in modo sostenibile. Quando si parla di tetto ingaggi da contenere dobbiamo anche renderci conto che il nostro è al top perché abbiamo i migliori calciatori del mondo in rosa. D'ora in avanti qualsiasi acquisto dovrà essere sostenibile: Neymar, alle condizioni che avevamo presentato al PSG, era sostenibile per le nostre casse".