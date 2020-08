Barcellona, biennale per Koeman: il dg Grau è ad Amsterdam per chiudere l'accordo

Dopo l’ufficialità dell’esonero di Quique Setien, il Barcellona vuole chiudere per il sostituto. Il prescelto sembra essere Ronald Koeman, attualmente commissario tecnico della Nazionale olandese. Come riporta il Mundo Deportivo, il club catalano avrebbe offerto all’allenatore un contratto biennale e in queste ore il direttore generale Oscar Grau è ad Amsterdam per chiudere l’operazione.