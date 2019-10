Clement Lenglet, difensore del Barcellona, ha parlato del Clasico rinviato per motivi di sicurezza, a causa dei disordini in Catalogna in questi giorni: "Parlo per me. Le cose vanno fatte per bene e con i problemi che ci sono a Barcellona è meglio che la partita cambi data. Come vivo questi giorni? Non capisco tutto quel che sta succedendo perché vivo in Catalogna non da molto. La libertà d'espressione è una cosa buona ma non mi piace la violenza".